В Госдуме не захотели пускать мотоциклистов на выделенные полосы

Только инвалидам можно предоставить право ездить по выделенной полосе, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.

Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов предложил разрешить движение по выделенной полосе водителям мотоциклов, мопедов и автомобилей со знаком «Инвалид». По действующим правилам за выезд на выделенную полосу в Москве штраф составляет 2 250 рублей, в Санкт-Петербурге - 4,5 тысячи рублей. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время по выделенной полосе разрешено движение только такси с лицензией, автобусам (в том числе школьным), а также велосипедистам - при условии, что полоса расположена справа.

Гусев отметил, что инвалидов не так много, они не создадут помех движению.

«Согласен с тем, что инвалидам, а также машинам для перевозки инвалидов, можно разрешить поездки по выделенной полосе, потому что это специальные машины, специальное оборудование. Всякие бывают ситуации, и их не так много. Что касается всего остального транспорта, я, честно говоря, против», - заявил парламентарий.

По его словам, если разрешить ездить по выделенной полосе мотоциклистам, то вся работа по улучшению движения общественного транспорта сойдет на нет.

«Если мотоциклисты будут ездить по полосе, выделенной для общественного транспорта, тогда автобусы начнут задерживаться, а люди будут опаздывать на работу. Всё, что было сделано в Москве и других городах для того, чтобы общественный транспорт ходил удобно для людей, пойдет насмарку», - считает Гусев.

