В Госдуме хотят ввести полный запрет на аренду самокатов в России

Депутат Сергей Миронов обратился к главе министерства транспорта Андрею Никитину с предложением ввести тотальный запрет на деятельность кикшеринговых компаний на территории России. По мнению политика, только жёсткие меры позволят снизить аварийность с участием этого вида транспорта.

© Quto.ru

«Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории РФ. Прошу вас инициировать разработку проекта постановления правительства Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в письме.

Миронов подчеркнул, что СИМ создают прямую угрозу жизни и здоровью пешеходов, а проблему усугубляются отсутствием «адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования». В частности, нередко самокаты арендуют неопытные пользователи, отсутствуют механизмы контроля за нарушениями.

Запрет аренды самокатов, по мнению депутата, позволит удалить с российских дорог основной источник повышенной опасности.