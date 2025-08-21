В Новосибирске вырос объем пассажирских перевозок

В Новосибирске объем пассажирских перевозок троллейбусами с 2022 года вырос на 54,2 процента, а протяженность маршрутной сети увеличилась на 39 процентов - во многом благодаря новым троллейбусам с автономным ходом. Так, в городе действует 14 троллейбусных маршрутов, десять из которых - с участками автономного хода.

Перспективы развития городского электротранспорта на выездном совещании обсудили губернатор области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

- В развитии сети пассажирского транспорта в Новосибирске мы делаем ставку на экологически чистый и комфортный электротранспорт, - подчеркнул глава города. - Начиная с декабря 2022 года, в Новосибирск поступило 258 троллейбусов "Горожанин" с увеличенным автономным ходом, что позволило нам обеспечить троллейбусным сообщением отдаленные микрорайоны города. Новые машины сейчас составляют около 80 процентов парка. Кроме того, в Новосибирске продолжают модернизировать трамваи на совместном российско-белорусском предприятии "БКМ Сибирь". Сделаны первые шаги по обновлению подвижного состава метрополитена - закуплено пять пятивагонных составов. При поддержке правительства Новосибирской области будем продолжать эту работу.

В прошлом году, по данным пресс-центра мэрии, всеми видами общественного пассажирского транспорта города перевезено 286 млн пассажиров, из них 78,6 млн - городским электротранспортом. Доля троллейбусных перевозок в общем объеме составляет 18,7 процента.

Кстати

В первом полугодии 2025 года троллейбусами перевезено 29,3 млн пассажиров, для сравнения, в первом полугодии 2022-го - 19 млн человек. Для того, чтобы полностью заменить старый подвижной состав и укомплектовать парк до полной производственной мощности, необходимо приобрести 142 троллейбуса. Это позволит еще улучшить транспортное обслуживание города.