Раскрыты характеристики и оснащение кроссовера Tenet T8 для РФ

Во время закрытой презентации новейшего семиместного паркетника российской сборки редация Quto.ru смогла выяснить все подробности о технических характеристиках и комплектациях модели. Продажи новинки стартуют в ближайшее время.

© Quto.ru

Габаритная длина паркетника составляет 4725 мм, ширина 1860 мм, высота — 1705 мм, размер колёсной базы равен 2780, а дорожный просвет — 196 мм.

В движение автомобиль будет приводить 2,0-литровый турбомотор мощностью 197 сил и 375 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает у модели 8,4 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. По паспорту расход топлива в смешанном цикле равен 8,8 литров бензина на 100 км пути.

На российском рынке машина будет предложена в двух вариантах исполнения: Prime и Ultra. Визуально их можно будет отличить по размеру колёсных дисков и цветам внутреннего оформления: базовой версии достались 18-дюймовые колёса и чёрный салон, топовой — размером 19 дюймов и бежевый интерьер.

© Tenet

Список стандартного оборудования включает в себя 10,3-дюймовую виртуальную панель приборов, экран медиасистемы диагональю 15,6 дюймов, поддержку беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора, панорамную крышу, акустику с 8 динамиками, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Перечень более дорогой модификации расширен за счёт вентиляции передних сидений и памяти настроек водительского кресла, проекционного дисплея, беспроводной зарядки для смартфона, аудиосистемы с 10 динамиками, а также комплекса систем ADAC, в том числе активного круиз-контроля, мониторинга слепых зон и контроля рядности движения.

В дилерских центрах марки новый Tenet T8 появится в ближайшее время. Цены на автомобиль калужской сборки будут объявлены ближе к дате старта продаж.

Более подробно о кроссовере можно будет узнать из теста Quto.ru уже сегодня.