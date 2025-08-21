Движение через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии открыли для всех видов транспорта

Федеральная таможенная служба Российской Федерации информирует о том, что проезд через пограничный пункт "Верхний Ларс", расположенный на российско-грузинской границе в Северной Осетии, вновь доступен для всех категорий транспортных средств. Передвижение в обоих направлениях возобновлено с 11 часов 15 минут 21 августа.

До этого в четверг ФТС сообщала о временном прекращении пропуска грузового транспорта через данный пункт, в связи с проведением работ по очистке дорожного покрытия, что создавало небезопасные условия для проезда, а также принимая во внимание рекомендации грузинской пограничной полиции.

Ранее сообщалось, что в особо жаркие дни сотрудники Главного управления МЧС по Республике Северная Осетия организовали раздачу воды автомобилистам, ожидающим своей очереди на проезд через пограничный пункт "Верхний Ларс".

В Северной Осетии отказались от проведения торгов на добычу драгметаллов.