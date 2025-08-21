BYD открыл свой "Диснейленд" для взрослых: песчаные дюны и гоночный трек

Корпорация BYD представила в Чжэнчжоу новую площадку для оттачивания водительского мастерства, инвестировав в проект 5 миллиардов юаней (около 700 миллионов долларов США).

© Российская Газета

Масштабы поражают - учебный центр расположился на территории более 150 000 квадратных метров. Цель инициативы - сделать гоночную культуру доступной для широкой аудитории, превратив ее из элитного развлечения в массовое явление.

В отличие от традиционных однопутных трасс, новая трасса BYD Zhengzhou All-Terrain Race Track предлагает уникальные условия для водителей. Она объединяет различные ландшафты Китая в одном месте, позволяя испытать технику в экстремальных условиях, таких как передвижение по воде, преодоление песчаных дюн, имитация езды по льду и снегу, не покидая территории комплекса. Это первый в КНР трек, предлагающий столь разнообразные сценарии для тестирования безопасности, производительности и внедорожных возможностей автомобилей.

По информации CarNewsChina, главная трасса длиной 1758 метров включает девять поворотов и прямую длиной 550 метров, где машины могут разгоняться до 220 км/ч. Многофункциональная испытательная площадка предлагает более десяти интеллектуальных сценариев, таких как слалом, парковка, автономное экстренное торможение (AEB) и "лосиный" тест. Внедорожный участок включает 27 различных проектов, воспроизводящих известные маршруты, такие как линия Сычуань-Тибет и склон Чэнфо, для водителей с разным уровнем подготовки. Для отдыха и развлечений предусмотрена зона отдыха и кемпинга площадью 9000 квадратных метров.

Цена посещения колеблется от 599 до 6666 юаней (от 6,7 тысяч до 75 тысяч рублей). Самый дорогой билет предоставляет возможность протестировать все доступные модели бренда BYD, посетить любые зоны комплекса и разместиться в близлежащем пятизвездочном отеле на одну ночь.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что бренд BYD вошел в топ-10 самых популярных автомобилей в Японии.