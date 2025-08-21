В России замечен крутой пикап-трансформер Deepal

На одной из дорог столичного региона замечен загадочный автомобиль на номерах Киргизии. Известно, что это необычный кроссовер Deepal E07, который может трансформироваться в пикап. В пресс-службе бренда редакции Quto.ru подтвердили, что модель появится на российском рынке уже в конце 2025 года.

© Quto.ru

Не исключено, что замеченный в Москве экземпляр был привезён не для сертификации, а в ходе частной поездки гражданами соседней страны.

Размеры модели составляют 5045 мм в длину, 1996 мм в ширину, 1695 мм в высоту, размер колёсной базы равен 3120 мм.

На домашнем рынке моторная гамма включает в себя гибридные и полностью электрические силовые установки мощностью от 224 до 598 сил. Какая из них появится в нашей стране, пока неизвестно.

Главной «фишкой» машины является сдвижная крышка багажника. Когда она закрыта, это пятиместный кросс-купе, когда открыта — пикап, грузовая платформа которого (грузоподъёмностью 300 км) отделена от салона стеклянной перегородкой. При желании её можно опустить.

Ещё одной особенностью является полное отсутствие у трансформера панели приборов: её функцию выполняет проекционный дисплей. Также здесь есть монитор медиасистемы диагональю 15,4 дюймов, климат-контроль с ароматизацией воздуха, беспроводная зарядка для смартфона и широкий ассортимент водительских ассистентов.