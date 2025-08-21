Уехавшего из России популярного блогера обокрали

Популярного блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшего из России, обокрали в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Подробности происшествия он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Варламов заявил, что у него выхватили из рук телефон, когда он вызывал такси. «Это был мотоцикл, курьер. Я даже номера его не запомнил», — пожаловался блогер. По его словам, он не видел в незнакомце опасности, поэтому не очень крепко держал устройство. Варламов добавил, что на телефоне у него были все важные сообщения, банковские приложения и другие личные данные.

Блогер рассказал, что попытался позвонить на свой телефон и написал сообщение с просьбой вернуть гаджет за вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов, однако злоумышленники проигнорировали его. Также Варламов обратился в полицию и обнаружил в участке, что из-за краж к правоохранителям обратились около пяти человек. «Все грустные, у всех просто забирают, воруют телефоны», — констатировал он.

Ранее Варламов пожаловался на расизм и нетерпимость в Японии. Он заявил, что жители этой страны критически относятся к иностранцам.