В Ульяновске наладили производство электрозеркал

Компания "Призма" из Димитровграда Ульяновской области начала поставлять наружные и салонные автомобильные зеркала для новой модели Lada Iskra. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Для производства этих компонентов на предприятии была проведена модернизация. Общий объем инвестиций составил около 38 млн рублей, из которых 15,4 млн предоставила ФРП в рамках программы "Комплектующие изделия", а еще 6,6 млн выделил ульяновский Фонд финансирования промышленности и предпринимательства.

Компания "Призма" приобрела и интегрировала в производственную линию участок лазерной резки, что позволило ей исключить брак на производстве и выпускать детали без микротрещин и сколов. Уровень некондиционной продукции снизился в шесть раз и составил всего 5%. Новые зеркала для российских автомобилей оснащены обогревом, электроприводом, улучшенной обзорностью, современным дизайном и повышенной виброустойчивостью. В них также можно установить камеру, датчик слепых зон, подсветку и другие дополнительные устройства.

Производственные мощности позволяют выпускать как плоские, так и сферические (изогнутые по радиусу) или асферические зеркала (с переменной кривизной). Поверхность может быть покрыта нейтральным или цветным антибликовым покрытием, а также оставаться без обработки.

Ранее компания "Призма" уже получила заем в размере 76 млн рублей, который был направлен на производство бюджетных эргономичных зеркал. Эти элементы отличаются улучшенным обзором, современным дизайном и имеют унифицированную конструкцию, что позволяет устанавливать их на весь модельный ряд АвтоВАЗа.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что УАЗ улучшил производство мостов для внедорожников.