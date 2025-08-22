Белоруссия обвинила Литву в транспортном коллапсе на границе

Литва намеренно замедлила прием легковых автомобилей на выезд из Белоруссии. Очередь перед двумя КПП достигла 650 транспортных средств, сообщается 21 августа в Telegram-канале государственного таможенного комитета республики.

© Парламентская газета

Минувшей ночью сотрудники литовского пункта пропуска «Мядининкай» оформляли по три белорусские машины в час, а в отдельные периоды и вовсе прекращали процедуру. Согласно нормам, в течение часа возможно принять 25 единиц, отметили таможенники, уточнив, что выезда в Литву ожидают уже 400 легковушек.

Аналогичная ситуация сложилась на пограничном переходе «Шальчининкай», где утром за два часа литовские контролирующие службы не впустили ни одного автомобиля из соседней республики. Очередь достигла 250 транспортных средств.