Чтобы делать Lada Azimut, АвтоВАЗ установил 23 новых робота

В общей сложности было выполнено 10 813 работ (на сумму более 347 миллионов рублей), которые коснулись всех подразделения, включая тольяттинский и ижевский заводы, а также дочернее предприятие «ПСА ВИС-Авто».

В цехе сварки Lada Iskra смонтирован робототехнический комплекс изготовления пола кузова; В цехе окраски Lada Granta и Lada Iskra появились новые окрасочные камеры и заменены роботы нанесения лака; В цехе сварки Lada Granta введена автоматизация загрузки боковин кузова; В производстве Lada Vesta смонтирован сварочный робот пола кузова, а также модернизированы роботы на линии сварки основания; На линии сборки Lada Niva проведены капремонт напольного конвейер, модернизация линий сварки и перевооружение краско-приготовительного отделения; В цехах сварки смонтировано 23 новейших робота для производства кроссовера Lada Azimut.

Кстати, что касается Lada Azimut. Грядущая новинка обещает удивить: в набор оборудования войдут прежде невиданные для продукции российского автогиганта шесть подушек безопасности, панорамная крыша и многое другое. Редакция Quto составила список плюсов и минусов первого кроссовера Lada.