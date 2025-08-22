Ценовые войны в Китае спровоцировали кризис дилерских сетей

Китайские автодилеры открыто выступили против производителей машин. Они призывают автобренды прекратить практику принудительных поставок излишков продукции на дилерские площадки. По их словам, вышедшие из-под контроля ценовые войны оказывают мощнейшее давление на компании, сводя на нет их прибыль и заставляя закрываться многих из них.

Это заявление стало прямым продолжением недавнего официального обращения ко всему китайскому автопрому прекратить конкурентную борьбу за счёт снижения цен.

Как говорится в заявлении Торговой палаты автодилеров Китая, условия работы стали «ещё более суровыми» с началом нового раунда масштабных скидок во втором квартале этого года. Вместо губительной для экономики всей страны практики производителям предложили устанавливать более реалистичные годовые планы по производству и продажам и прекратить навязывать дилерам нереализуемые запасы автомобилей.

Кроме того, в организации настаивают на сокращении выплат для дилеров. Также прозвучало требование о прекращении практики принудительного выхода дилеров из сети под предлогом оптимизации каналов сбыта.

Наглядным примером проблемы стала ситуация с крупным дилером BYD в восточной провинции Шаньдун, который в конце весны был вынужден прекратить работу около 20 автосалонов, работавших с этим производителем электромобилей. Сейчас эти помещения заброшены.