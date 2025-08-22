Сколько еще будут действовать старые программы в автошколах

Ввод новых образовательных программ в автошколах перенесен на полгода. Ранее планировалось, что новые правила вступят в силу с 1 сентября. Теперь старые программы обучения водителей будут действовать до 1 марта 2026 года.

В соответствии с обновленными образовательными планами, часть занятий будет проводиться в дистанционном формате. Для получения водительских прав категории «D» (автобус) потребуется лишь переподготовка, если кандидат уже имеет стаж вождения легкового автомобиля или грузовика.

Также предусмотрена возможность обучения водителей на базе автопарков. В числе предложений: увеличение часов вождения, исключение темы «Вождение с прицепом», а также добавление вопросов о безопасном вождении, использовании средств индивидуальной мобильности, представлении электронных документов и ношении жилетов с отражающими полосами.

