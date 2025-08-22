На замену Kia Ceed: в Словакии стартовало производство хэтчбека Kia EV4

На словацком заводе Kia в городе Жилина началось производство компактного электрического хэтчбека Kia EV4, заказы на него в Европе уже принимаются, первые машины будут отгружены клиентам в сентябре.

В марте этого года мы сообщали о том, что производство некогда очень популярного семейства компактных легковушек Kia Ceed в Жилине завершится до конца весны. На самом деле Ceed продержался на конвейере чуть дольше — лишь на прошлой неделе в ряде европейских СМИ появились сообщения от том, что Ceed — всё, при этом в продаже пока полно машин, завод успел «наштамповать» их в большом количестве. С производства сняты хэтчбек, универсал (Sportswagon) и так называемый шутинг-брейк (ProCeed), но на конвейере пока остаётся стоящий немного особняком кросс-хэтчбек (XCeed) — его выпуск для ряда рынков продолжится. Ну а основное семейство «углеводородных» Сидов уступило место полностью электрическому хэтчбеку Kia EV4.

Премьера Kia EV4 состоялась в феврале этого года, помимо хэчтбека он ещё предлагается в кузове седан, но в Жилине собирают только хэтчбеки, седаны приходят в Европу из Южной Кореи. В основе Kia EV4 лежит модульная платформа E-GMP с упрощённой, 400-вольтовой электрической архитектурой (у более статусных моделей на этой платформе — 800-вольтовая архитектура). Габаритная длина хэтчбека — 4430-4450 мм в зависимости от модификации, ширина — 1860 мм, высота — 1485 мм, колёсная база — 2820 мм.

Единственный электромотор у Kia EV4 расположен спереди и вращает передние колёса, его максимальная отдача — 150 кВт (204 л.с.) и 283 Нм. Ёмкость батареи — 58,3 либо 81,4 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 440 и 625 км по циклу WLTP соответственно. Версии с батареей на 58,3 кВт·ч разгоняются до 100 км/ч за 7,4-7,5 с, версии с батареей на 81,4 кВт·ч — за 7,7-7,8 с, максимальная скорость у всех версий ограничена на отметке 170 км/ч. В Германии хэтчбек Kia EV4 стоит от 37 590 евро, седан — от 47 100 евро, но седан предлагается только с батареей на 81,4 кВт·ч.

Ради возможности производить в Жилине «электрички» компании Kia пришлось потратить на модернизацию этого завода 108 млн евро, изначально он не был на них рассчитан, пуск завода состоялся в 2004 году. Сейчас мощность завода составляет 350 000 машин в год, штат насчитывает 3700 человек. Собранные в Жилине машины идут на экспорт в 83 страны мира — в основном это разные версии кроссовера Kia Sportage.

По расчётам Kia, спрос на EV4 может достигать 160 000 машин в год, но пока непонятно, сколько именно из них осядут в самой Европе. Пока что можно констатировать, что Kia EV4 получился слишком дорогим: близкий по размерам и характеристикам кроссовер Leapmotor B10 стоит от 29 900 евро, а осенью Leapmotor обещает представить для Европы ещё более доступный хэтчбек. Хэтчбек Volkswagen ID.3 сейчас стоит в Европе от 33 330 евро, кроссовер Skoda Elroq — от 33 900 евро.