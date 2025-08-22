В Минтрансе объяснили, зачем выставили макеты детей на обочинах дорог

Жители разных городов Московской области начали сообщать о появлении картонных фигур школьников у пешеходных переходов. В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона объяснили, что это новая инициатива по борьбе с нарушителями.

© Вечерняя Москва

Согласно указанию Минтранса Подмосковья, к 1 сентября в каждом округе области на пешеходных переходах рядом с образовательными учреждениями будут установлены более 1000 макетов с изображениями пешеходов. Это должно привлечь внимание водителей и способствовать снижению скорости перед переходами.

В ведомстве подчеркнули, что оценить эффективность этих макетов можно будет только через несколько месяцев. Эта мера является частью комплексного подхода к подготовке дорожной инфраструктуры к началу учебного года.

— Помимо традиционных работ по приведению в порядок разметки, ограждений, знаков и «лежачих полицейских» у образовательных учреждений, мы ежегодно добавляем новые мероприятия для повышения безопасности и снижения ДТП: дополнительную подсветку или проекцию на переходах, в этом году нововведением стали макеты с изображением пешеходов, — приводит информацию от ведомства РБК.

В мае функцию по распознаванию использования телефона за рулем стали внедрять в дорожные камеры в Московской области. Это позволит снизить риски ДТП из-за невнимательности водителей.