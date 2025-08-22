Solaris начал продавать модель HC со скидкой 20% по нестандартной схеме

Как отмечает издание Авто Mail, некоторые автосалоны марки Solaris готовы предложить клиентам получить 20-процентную скидку по государственной программе льготного кредитования, даже если автомобиль не соответствует параметрам. Под неё, напомним, подпадают варианты строго дешевле двух миллионов рублей.

© Quto.ru

Как отмечают журналисты издания, дилеры бренда Solaris предлагают заключить отдельные договоры: один — на сумму до 2 000 000 рублей, а второй — на оставшуюся сумму, чтобы сформировать полную стоимость автомобиля.

Надо заметить, что нечто подобное (задолго до ухода из России) некогда практиковала марка Ford, желая поднять продажи. Однако такие шаги чреваты контрмерами со стороны федерального Минпромторга.

В свою очередь, региональные дилеры бренда «Солярис» опровергли редакции Quto, что столь нестандартная схема приобретения существует. Но, возможно, что конкретные решения принимают менеджеры «на местах».

Между тем, россияне полюбили автомобили от марки Solaris. Под этим брендом публике доступны переименованные Hyundai и Kia локальной сборки.