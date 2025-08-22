Aito M8 превзошел Xiaomi SU7 в краш-тестах C-NCAP

Автомобиль от китайского IT-гиганта Huawei и Seres по итогам комплексного краш-теста C-NCAP признали самым безопасным автомобилем в КНР. Версия кроссовера с гибридной силовой установкой и шестиместным салоном обошла по уровню безопасности электрический седан Xiaomi SU7 и все другие автомобили, проходившие испытания по новым стандартам 2024 года.

© Quto.ru

Гибрид набрал 93,7% в ходе тестов на безопасность. Исследователи присвоили ему высшую оценку — «пять с плюсом». Это наивысший результат среди всех машин, проверенных по актуальным стандартам. Для сравнения, седан Xiaomi SU7 получил 93,5%. Модель от Huawei заработала наивысший балл в категории «Активная безопасность». Практически максимальные оценки эксперты поставили системе автоматического экстренного торможения и внешним осветительным приборам.

Защиту пассажиров в салоне оценили в 96,26% процента, что на 5,62% выше среднего показателя, а за защиту пешеходов и велосипедистов кроссовер получил 86,03 балла, что на 7,34% лучше среднего результата. Aito M8 отличился при имитации реального столкновения, набрав 83,3 балла из 88 возможных.

Aito M8 — полноразмерный кроссовер, длина которого составляет 5 190 миллиметров, ширина — 1 999, высота — 1 795. Автомобиль предлагается в двух вариантах: пятиместном с двумя рядами сидений и шестиместном с тремя рядами.

Гибрид приводится в движение силовой установкой, состоящей из полуторалитрового турбодвигателя, работающего как генератор, и двух электромоторов, совокупная мощность которых равна 526 лошадиным силам. Батарея ёмкостью 37 или 53,4 киловатт-часа позволяет проехать на чистой электротяге 201 или 310 километров соответственно. С полным баком и заряженным аккумулятором общий запас хода автомобиля достигает 1 405 или 1 525 километров.