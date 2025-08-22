В ГД призвали лишать прав водителей за незаконное использование знака инвалид

В Госдуме предложили лишать водительских прав за повторное незаконное использование знака «инвалид» на автомобиле. Об этом сообщил ТАСС.

Соответствующий законопроект направили на заключение в правительство председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его заместитель Михаил Терентьев.

Документом предлагается установить за это правонарушение штраф для физлиц в размере 15 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Для должностных лиц — 40 тыс. рублей, для юридических — 1 млн рублей. Предмет правонарушения также будет подлежать конфискации.

В пояснительной записке говорится, что реализация инициативы «позволит создать условия для обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».

