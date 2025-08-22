Порядок медицинского освидетельствования водителей изменится 1 марта 2027 года

Новые правила медицинского освидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

"Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые федеральным законом от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года", - уточняется в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минздраве пообещали, что к этому сроку органы власти примут необходимые подзаконные акты и подготовят детальные разъяснения.

При этом подчеркивается, что с 1 сентября этого года процедура медосвидетельствования и форма справки останутся прежними.

Напомним, в середине августа ТАСС, ссылаясь на члена комиссии Общественной палаты Евгения Машарова, сообщал, что с 1 сентября в РФ начнет действовать новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения.

Принципиальных изменений в нем не будет. Среди новшеств - увеличение интервала между экспресс-тестами выдыхаемого воздуха. Водитель должен будет сделать два выдоха с промежутком в 25 минут, а не в 20, как сейчас.

Другое важное изменение - на сдачу анализа мочи будет отводиться не более 60 минут. Если сдать анализ не получилось в течение часа, гражданина просто обяжут сдать кровь.

Ну и еще одно нововведение - требование к проводившей исследование медицинской организации хранить биоматериалы в течение трех месяцев с момента оформления справки.

Все это, по словам экспертов, поможет обеспечить объективность результатов медицинских процедур.