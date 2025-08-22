США приостановили выдачу рабочих виз дальнобойщикам-иностранцам

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что власти немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для водителей-иностранцев, занятых на коммерческом транспорте. Об этом он написал в соцсети X.

© ТК «Звезда»

«Мы немедленно приостанавливаем выдачу всех рабочих виз водителям коммерческих грузовиков», - сообщил Рубио.

По словам госсекретаря, рост числа водителей-иностранцев, которые водят огромные грузовые тягачи, угрожает безопасности граждан.

Кроме того, приезжие занимают рабочие места и создают дополнительную конкуренцию, ухудшая уровень жизни водителей-американцев.

Ранее Государственный департамент США запланировал изучить визы более 55 миллионов иностранцев, с целью выявления тех, у кого визы можно аннулировать и тех, кому грозит депортация за нарушение иммиграционных правил.