Запуск продаж лифтбэка Forthing S7 на российском рынке был перенесен

По данным Telegram-канала «Китайские автомобили», источники, близкие к дистрибьютору Forthing Liuzhou Motor, отметили, что запуск продаж на российском рынке был перенесен из-за решения НАМИ. Институт отклонил первоначальный вариант Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Представители бренда намеревались получить документ не в России, а в Армении, что потребовало повторного прохождения сертификации.

Дистрибьютором Forthing в России является компания «Алидао», основанная китайскими бизнесменами. Ее офис расположен в Новосибирске.

Лифтбэк S7 имеет размеры 4935х1915х1495 мм и колесную базу 2915 мм. Автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды, оснащенный 218-сильным электромотором на задней оси. Запас хода на одной зарядке составляет до 555 км.

