В Китае опубликовали фото обновленного внедорожника Haval H9

© За рулем

Китайская компания Great Wall анонсировала обновленный внедорожник Haval H9 второго поколения, который будет представлен на автосалоне в Чэнду, открывающемся 29 августа.

Новый Haval H9 сохранит дизайн интерьера и экстерьера от своей предшествующей модели, но ожидается, что он получит улучшенную силовую установку и новые опции.

Актуальная версия внедорожника с бензиновым мотором была выпущена в сентябре прошлого года, а дизельная модификация появилась на рынке в декабре.

Согласно тизерным изображениям, экстерьер новой модели будет идентичен текущей версии, с круглыми фарами и черными элементами кузова, такими как решетка радиатора, колесные арки и боковые юбки. Интерьер обновленного Haval H9 будет оформлен в бордовых тонах и будет включать четырехспицевое мульти-рулевое колесо, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и множество физических кнопок для управления функциями автомобиля.

Характеристики новой силовой установки Haval H9 пока не раскрыты.