Tesla обвинили в попытке скрыть ДТП с беспилотниками

Американский регулятор начал расследование по подозрению в том, что Tesla скрывала данные об авариях своих беспилотников. Об этом сообщает издание The Verge.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) обвинило корпорацию Илона Маска в том, что она затягивала с сообщениями о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). По американским законам, операторы самоуправляемых транспортных средств должны оперативно сообщать правительству, если их автомобиль попал в аварию.

В материалах регулятора говорится, что по закону Tesla обязана сообщать обо всех ДТП в течение 1-5 дней. По словам чиновников, в некоторых случаях компания затягивала с уведомлением властей на несколько месяцев. В этой связи фирму обвинили в попытке сокрыть данные о происшествиях с беспилотными автомобилями. В Tesla объяснили такую большую задержку в проблемах со сбором данных об авариях.

По информации NHTSA, с момента вступления правил в силу — с 2021 года — Tesla раскрыла 2300 аварий. Все ДТП произошли с автомобилями бренда, когда они находились под управлением беспилотных систем вождения. Также на Tesla пришлось 40 из 43 зарегистрированных аварий в летальным исходом.

