Автокражи в США идут на рекорд

В захватывающем сюжете, напоминающем сценарий голливудского блокбастера, американское Национальное бюро по борьбе с преступлениями в сфере страхования (NICB) представило отчет об угонах автомобилей за 2024 год. Похоже, что некоторые города США по уровню криминала могут поспорить с сюжетами популярных видеоигр.

© Российская Газета

Цифры говорят сами за себя: в 2004 году в США угнали 850 708 автомобилей, а в 2023 году - уже 1 020 729. В 2022 году этот показатель составил 1 008 756 машин. Таким образом, в Соединенных Штатах, где зарегистрировано около 290 миллионов транспортных средств, каждую минуту угоняют примерно одну машину.

По информации портала "Автовзгляд", наибольшее количество краж приходится на Лос-Анджелес, а также на его пригороды Лонг-Бич и Анахайм. За год в этом регионе похитили 72 460 автомобилей. Среди наиболее популярных моделей - Hyundai Elantra (31 700 угонов), Sonata (26 700) и Kia Optima (17 500).

Интересно, что американские аналитики винят в росте числа угонов не только воров, но и автопроизводителей. По их мнению, автокомпании обкрадывают владельцев машин так же, как и преступники.

Так, известный американский журналист Филип Уваома, специализирующийся на автомобильной тематике, в одной из своих статей ставит под сомнение традиционное понимание термина "угон". Он задается вопросом о том, кто в действительности является вором в этой ситуации.

Уваома отмечает, что автопроизводители, предлагая владельцам легковушек услуги по подписке, фактически превращают их железных коней в гаджеты с "платными сервисами". Это означает, что собственники ежемесячно отдают деньги за функции, которые уже встроены в их автомобили. Таким образом, автовладельцы становятся жертвами "легального угона", когда производители берут средства за то, что должно быть базовой функциональностью.

Этот подход можно сравнить с бизнес-моделью потоковых сервисов, которые предлагают пользователям доступ к контенту за ежемесячную плату. Однако в случае с автомобилями, пользователи получают лишь базовый функционал, а за дополнительные опции, такие как подогрев сидений, улучшенная динамика езды или дополнительный запас хода, им приходится платить отдельно.

Ирония ситуации заключается еще и в том, что угонщики транспортных средств получают доступ ко всем опциям бесплатно, в то время как владельцы вынуждены платить за разблокировку функций.

Таким образом, Уваома предлагает автопроизводителям пересмотреть свои бизнес-стратегии и начать с себя, прежде чем бороться с угонами. Иначе в отчетах NICB могут появиться новые "герои" - те, кто грабит владельцев на законных основаниях, что может изменить текущий рейтинг Лос-Анджелеса по уровню преступности.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в США восемь автомобилей Chevrolet Corvette ZR-1 угнали прямо с завода.