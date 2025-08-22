Жителям Башкирии вручили ключи от новых Lada Granta

Автотранспорт, оснащенный специальной системой ручного управления, позволяет водителю сохранять самостоятельность и мобильность в повседневной жизни.

© runews24.ru

Один из тех, кто стал обладателем Lada Granta, - житель Илишевского района Искандер Динеев. Он уже в четвертый раз получает автомобиль от Социального фонда. Первым его транспортным средством была «Ока», а теперь он будет возить свою семью на новой машине.

В текущем году региональное отделение Социального фонда России выделило свыше 36 миллионов рублей на обеспечение транспортом лиц, получивших тяжелую производственную травму. Благодаря этому, 33 человека стали обладателями автомобилей.

Обеспечение транспортным средством людей, получивших травму на рабочем месте с последующей инвалидностью,– это часть программы реабилитации таких граждан. Помимо транспортных средств, фонд оказывает им поддержку в виде предоставления лекарств, протезов, санаторно-курортного лечения и страховых выплат.

В Башкирии проводится расследование в отношении сахарного завода, отравившего воду в реке.

В новом корпусе кардиоцентра Уфы было проведено 80 высокотехнологичных операций.