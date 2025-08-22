В Белоруссии стартуют продажи кроссовера Deepal S05

Задача марки Deepal, принадлежащей концерну Changan, — предлагать качественные автомобили по низким ценам, на что обращало внимание даже руководство компании Ford. И в этом вскоре смогут убедиться белорусские покупатели: в этой стране Deepal S05 будет стоить всего 59 900 BYN (1 620 000 ₽).

Как стало известно редакции Quto, к нашим соседям прибудет версия, оборудованная 238-сильным двигателем, который запитан от батареи ёмкостью 56 кВт·ч. С ней запас хода достигает 510 км (по циклу CLTC), а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Важно заметить, что при столь бюджетной стоимости новинка располагает довольно солидными габаритами: длина автомобиля — 4620 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1600 мм, а размер колёсной базы — 2880 мм. Салон — строго пятиместный.

