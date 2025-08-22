Jeep Cherokee возвращается в виде гибридного кроссовера

Новый Jeep Cherokee стал больше, изысканнее и более экономичным благодаря гибридной установке с расходом 6,4 л/100 км.

Передняя часть получила фирменную узкую решётку радиатора и прямоугольные фары, напоминающими Cherokee XJ. Кузов отличается резкими гранями, мощным пластиковым обвесом и скрытыми ручками дверей.

Колеса диаметром от 17 до 20 дюймов обуты в шины Nexen Roadian GTX или Pirelli Scorpion MS. Задняя часть отсылает нас к стилистике Cherokee XJ, а форма задних фонарей напоминает канистры для топлива.

Габариты: длина 4 778 мм, ширина 2 123 мм, высота 1 715 мм, колёсная база 2 870 мм. По сравнению с предыдущей моделью Cherokee вырос на 119 мм в длину, 25 мм в ширину, 50 мм в высоту, а база увеличена на 163 мм, что обеспечило просторный салон.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле, близком к Wagoneer S: прямоугольный руль, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый экран Uconnect 5 с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay по беспроводной связи.

В базовой комплектации — 10-летняя подписка Connect One для обновлений «по воздуху», экстренных вызовов и связи с приложением Jeep. Центральная консоль оснащена шайбой выбора передач и компактным селектором режимов Selec-Terrain: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud.

Новый Jeep Cherokee избавился от множества физических кнопок и переключателей, которыми славился Cherokee KL: теперь большинство функций управляется через мультимедийную систему.

Тем не менее, отдельные органы управления климатом и несколько кнопок для ключевых функций автомобиля сохранились. Даже дверные ручки заменили на электронные замки с сенсорным открытием.

Несмотря на более премиальный интерьер, Cherokee отказался от натуральной кожи в рамках «экологической инициативы»: её заменили винилом Capri. Материал приятный на ощупь и имеет оригинальную перфорацию в версии Overland, но всё же это не кожа.

В интерьере широко применяются переработанные материалы — из них изготовлены потолочная обивка, ковролин и часть мягкой отделки.

Интересно, что при увеличении габаритов автомобиля пространство для ног второго ряда сократилось: с 1023 мм до 977 мм. Однако даже при росте 188 см сидеть сзади вполне удобно, а запас по высоте над головой приятно удивляет.

Jeep отмечает, что пассажиры второго ряда получили дополнительные 64 мм в плечах и 132 мм в области бёдер.

Багажник же стал значительно вместительнее: 952 литра за вторым рядом и 1934 литра при сложенных задних сиденьях — на 30% больше, чем раньше (1549 литров в предыдущем поколении).

Среди опций — подогрев и вентиляция передних кресел, подогрев заднего дивана, цифровое салонное зеркало, панорамная крыша, аудиосистема Alpine и электропривод пятой двери с датчиком движения под бампером.

Под капотом — гибридная установка: турбированный 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 177 л.с. (132 кВт) и 300 Нм крутящего момента, два электромотора, вариатор и литий-ионная батарея ёмкостью 1,08 кВт·ч. Суммарная отдача — 210 л.с. (157 кВт) и 312 Нм.

Это заметный прирост относительно старого атмосферного 2.4. По словам главы подразделения силовых установок Stellantis Микки Блая, «момент доступен с самых низких оборотов и держится стабильно», а система прошла «тысячи миль испытаний».

Привод — полный, с возможностью отключения задней оси для экономии топлива. Заявленный расход — 5,6 л/100 км по городу, 7,1 л/100 км по трассе и 6,4 л/100 км в среднем.

Это первый гибрид марки для США, но по ряду параметров он уступает конкурентам. Например, Toyota RAV4 2026 года развивает до 236 л.с., а Hyundai Tucson Hybrid – 231 л.с. и расходует до 6,2 л/100 км в смешанном цикле.

Cherokee построен на платформе STLA Large, буксирует до 1 587 кг, что меньше, чем у предшественника, а масса увеличилась с 1 758 до 1 948 кг.

Внедорожные возможности обеспечивают углы въезда, съезда и рампы 19,6°, 29,4° и 18,8° соответственно, а также клиренс 203 мм. Jeep называет показатели въезда и съезда лучшими в классе, однако для серьёзного бездорожья советует дождаться версии Trailhawk.

В стандартное оснащение входят активный помощник движения (адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе), система предотвращения столкновений на перекрёстках, ассистент парковки с автоматическим торможением, мониторинг слепых зон и экстренное торможение перед препятствиями, пешеходами и велосипедистами.

Опции включают круговой обзор и отображение слепых зон при включении поворотника.

Цена начинается с 36 995 долларов с учётом доставки – это дороже Hyundai Tucson Hybrid на 2 035 долларов и Kia Sportage Hybrid на 5 260 долларов. Вероятно, модель окажется дороже и нового Toyota RAV4, гибридная версия которого сейчас стоит от 34 050 долларов.

Поставки Limited и Overland стартуют в конце года, а более доступные Cherokee и Laredo появятся в начале 2026-го. Все автомобили будут производиться в мексиканской Толуке.