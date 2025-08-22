Рамный внедорожник Nissan Xterra вернется в виде мощного гибрида

Компания Nissan продолжает радовать признаками оздоровления — как минимум, ментального: принято решение вернуть в строй брутальный внедорожник Xterra, снятый в производства в 2015 году и оставивший яркий след в истории Nissan. Новый Xterra выйдет на североамериканский рынок в 2028 году, его дизайн и технические характеристики вряд ли разочаруют поклонников первых двух поколений модели.

© Колеса.ру

Nissan Xterra был разработан в конце 1990-х с прицелом на североамериканский рынок: всего было два поколения, общий период производства — с 1999 по 2015 год. Первое поколение Xterra базировалось на рамной платформе пикапа Navara поколения D22, второе — на рамной платформе F-Alpha. По американским меркам Nissan Xterra считается компактным внедорожником, его габаритная длина не превышала 4539 мм, основным двигателем был бензиновый V6.

Xterra был не то чтобы очень популярным, но ярким, запоминающимся: главной особенностью его дизайна стала ступенька на кузове в районе средних стоек, задние двери выше, чем передние, при этом эффект каблука﻿ скрашивают развитые рейлинги. Xterra проектировался как простой и неприхотливый внедорожник для работы и приключений, обляпанный грязью он смотрелся лучше, чем чистенький в дилерских шоурумах.

Продажи Xterra в США не превышали 80 тысяч штук в год, в 2010-х продавалось не более 20 тысяч в год — собственно, на фоне слабых продаж и было решено после второго поколения сдать имя Xterra в архив, но так вышло, что в умах поклонников Nissan внедорожник Xterra крепко засел, его сегодня вспоминают добрым словом и говорят о том, что неплохо было бы Ниссану разработать преемника.

В американских СМИ прежде не раз муссировались слухи о том, что Xterra может вернуться — например, в виде полностью электрического внедорожника, но эта идея в итоге развития не получила, так как сегодня уже ясно, что Xterra на батарейках никому не нужен. 20 августа компания Nissan проводила в Лас-Вегасе большой слёт для американских дилеров, на котором поделилась своими планами относительно грядущих новинок. Там, например, было объявлено о скором возвращении в США спортседана Infiniti Q50 и, собственно, о возрождении Nissan Xterra.

По данным делового издания Automotive News, полученным от информированных источников на конференции в Лас-Вегасе, новый Xterra (третье поколение) ожидается в 2028 году: в его основу ляжет новая рамная платформа с гибкой по части силовых установок архитектурой. Ожидается, что «третий» Xterra получит гибридную силовую установку на базе бензинового V6 и, возможно, даже будет plug-in гибридная версия, способна проехать исключительно на электротяге порядка 120 км. Эту же платформу, если верить инсайдерам, получат следующие поколения Nissan Pathfinder и Infiniti QX60.

Пока неясно, насколько связан и связан ли вообще проект нового Nissan Xterra со слухами о внедорожнике на базе нового китайского пикапа Frontier Pro: у «китайца» тоже рамная платформа и plug-in гибридная силовая установка, но не с V6, а с куда более скромной 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой». В любом случае здорово, что Xterra вернётся — Ниссану сегодня очень нужны яркие модели, только они способны вытащить его из того болота, в которое он погрузился в последние годы.