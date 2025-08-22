Назван регион с самыми низкими выплатами по ОСАГО

Удмуртская Республика по итогам первого полугодия 2025 года подтвердила свой статус региона с низкими рисками на рынке ОСАГО. Согласно очередному мониторингу Банка России, республика находится в «зеленой», благополучной зоне и одновременно входит в число субъектов РФ с самыми низкими средними страховыми выплатами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Средняя выплата по ОСАГО в Удмуртии составила 85% и менее от среднероссийского показателя в 104,5 тыс. рублей. Это один из самых низких результатов в стране наряду с такими регионами, как Чувашия, Карелия, Коми, а также ряд областей Центральной России. По мнению регулятора, низкие выплаты характерны для субъектов со здоровой ситуацией в сфере автострахования.

Кроме того, в Удмуртии зафиксировано существенное снижение частоты страховых случаев. Этот показатель упал на 1,0 процентный пункт и более. Аналогичное улучшение статистики отмечено в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Карелии и ряде других регионов.