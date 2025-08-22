Porsche закрыл свой аккумуляторный проект

Немецкий автопроизводитель, входящий в состав главного автомобильного холдинга ЕС — Volkswagen, объявил о прекращении деятельности своей дочерней компании Cellforce Group, специализацией которой была разработка аккумуляторов для электрокаров.

© Quto.ru

Невероятно амбициозный проект Cellforce Group был запущен в 2021 году при поддержке региональных властей. За всё время существования в него были вложены миллиарды евро. В планах было строительство собственного завода по производству аккумуляторов в Тюбингене, но реализовать их в полном объёме не удалось — катастрофическая нехватка средств и юридические проблемы довели проект до закрытия. Летом 2024 года появилась информация о проявленном интересе со BMW и даже оборонных компаний, но, как, судя по заявлению Porsche, договоренностей достичь не получилось.

За этим решением следует увольнение 200 сотрудников из 280. На предприятии в Кирхентеллинсфурте остаются только специалисты из центра исследований и разработок, которые теперь намерены усилить работу над дальнейшим развитием традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Весной этого года лидер в производстве литий-ионных аккумуляторов для электромобилей — шведский Northvolt — объявил о своём банкротстве. Он работал с Volvo Cars. Производитель аккумуляторов Freyr со штаб-квартирой в соседней Норвегии законсервировал свой завод и уезжает в США, где он должен получить щедрые госсубсидии. Всё это свидетельствует о том, что переход на электротранспорт оказался более сложным, чем предполагалось.