Toyota исключила возможность возвращения в Россию

Возобновление официальных продаж автомобилей Toyota в России пока невозможно. Об этом в пятницу, 22 августа, заявила старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава.

— Toyota не планирует начинать экспорт новых автомобилей в Россию и возобновлять продажи новых автомобилей, которые в любом случае подпадают под санкции, — передает слова менеджера Autonews.

Она также добавила, что в Россию по-прежнему поставляют запасные части для ранее проданных машин. Речь идет о товарах, которые не подпадают под санкции.

Ранее в пресс-службе дочерней компании марки «СП Бизнес Кар» сообщили, что новые автомобили производителя Toyota японской сборки с гарантией можно купить в дилерских салонах России благодаря параллельному импорту. Наибольшим спросом среди покупателей пользуется модель Camry.

Также стало известно, что россияне приобрели 3125 автомобилей с пробегом типа пикап за июль этого года. Первое место по продажам заняла японская машина марки Toyota Hilux, ее в середине лета граждане приобрели в количестве 631 экземпляра.