Tesla задерживает отчеты об авариях

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала проверку Tesla из-за того, что компания слишком долго отправляет отчёты о ДТП с участием её систем помощи водителю. По правилам, автопроизводители должны сообщать о таких авариях в течение 1−5 дней, а Tesla делает это «через несколько месяцев или дольше».

NHTSA открыла аудит, чтобы выяснить причины задержек, их масштаб и меры, которые Tesla принимает для исправления ситуации. По данным Bloomberg, компания объяснила задержки проблемой с системой сбора данных, которая уже исправлена. Тем не менее, агентство хочет убедиться, что информация достоверна.

Проблемы Tesla с NHTSA продолжаются уже несколько лет. При Байдене начались расследования её технологий полного автопилота после нескольких аварий, включая смертельный случай. Также проверяется функция удалённого управления автомобилем и недавно запущенный в Техасе сервис роботакси.