Новый электрокар Huawei и BAIC Stelato S9T собрал 20 000 заказов за сутки

Совместный проект Huawei и автопроизводителя BAIC — бренд Stelato — вновь удивил. Их новая модель Stelato S9T, электрический универсал, за первые сутки предзаказов собрала 20 000 заявок в Китае.

Для оформления заказа достаточно внести депозит около 280 долларов. Основные продажи стартуют в сентябре.

Stelato начал с седана S9, который с октября 2023-го по июль 2024-го разошёлся тиражом примерно 15 000 машин. Теперь компания делает ставку на более вместительный и практичный S9T. Уже в первый час предзаказов новинка получила 10 000 заявок.

S9T будет выпускаться в четырёх комплектациях с ценами от 46 570 до 54 020 долларов. Базовая версия оснащена одним электродвигателем на задней оси мощностью 304 л.с. Более дорогая версия с полным приводом выдаёт уже 516 л.с.

Особое внимание уделено запасу хода: версия с задним приводом сможет проехать до 801 км на одном заряде.

Интерьер? Три больших экрана, включая 16,1-дюймовый центральный дисплей, 12,3-дюймовый экран для пассажира, аудиосистема Huawei с 25 динамиками и даже встроенный мини-холодильник.