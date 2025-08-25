Перечислены самые яркие суперкары на конкурсе в Пеббл-Бич

Новинку от Lexus уже обкатали гонщики «Хааса», а две модели представил легендарный конструктор Ф-1.

© Lamborghini

Конкурс элегантности в Пеббл-Бич, который ежегодно собирает в США самые выдающиеся образцы мирового автомобилестроения, из выставки ретромашин давно превратился в площадку для премьеры самых эксклюзивных спорткаров. 2025 год не стал исключением, подарив ценителям дорогих и роскошных машин несколько новых моделей. Пять самых ярких автомобильных дебютов из Калифорнии — в нашей подборке.

Bugatti Brouillard

С выходом Bugatti Tourbillon французская марка вроде бы отказалась от монструозного W16 в пользу гибридной силовой установки на базе V16, но на деле выпуск машин с инфернальным 8,0-литровым турбомотором с четырьмя нагнетателями продолжается. Компания выполняет полученные ранее заказы, среди которых есть штучные экземпляры. Прежняя программа персонализации автомобилей Sur Mesure теперь вторая по престижу, поскольку появилось подразделение Programme Solitaire, способное на нечто большее, чем просто эксклюзивные цвета кузова и особые варианты декора салона.

Первым проектом Programme Solitaire стало купе Bugatti Brouillard на базе лимитированного родстера Bugatti Mistral. Новая машина, получившая имя в честь любимой лошади Этторе Бугатти, фактически представляет собой закрытую версию гиперкара, но с новым кузовом — изменённая фирменная «подкова» решётки радиатора, кузовные панели сделаны более рельефными, задняя часть получила оформление в стиле Bugatti Chiron Super Sport. Салон в тон кузову получил элементы из полированного алюминия и неокрашенного углепластика, селектор коробки передач дополнен прозрачной вставкой с выгравированным внутри силуэтом лошади, а ещё скакуны появились на панелях дверей.

Технически новый Bugatti Brouillard повторяет всё тот же Bugatti Mistral, который унифицирован по агрегатам с Bugatti Chiron Super Sport. Это означает, что под кузовом скрыт 1600-сильный 8,0-литровый W16 в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Разгонная динамика и максимальная скорость эксклюзивной новинки не названы, однако соплатформенный Mistral в ноябре 2024 года стал самой быстрой открытой машиной в мире, разогнавшись до 453,91 км/ч. Можно предположить, что Brouillard окажется не медленнее.

Hennessey Venom F5 Revolution LF

Техасская компания Hennessey Special Vehicles, которая сделала себе имя на гиперкарах Venom, запустила фирменную программу постройки эксклюзивных моделей Maverick. Первенцем стал созданный для предпринимателя Луи Флори Hennessey Venom F5 Revolution LF, который оказался самым мощным в мире автомобилем с механической коробкой передач. Заказчик пожелал заменить семиступенчатую автоматическую коробку передач на шестиступенчатую «механику», которую агрегатировали с 2030-сильным 6,6-литровым двигателем V8 Fury. В сочетании с переработанной подвеской автомобиль стал лучше вести себя как на обычных дорогах, так и на гоночной трассе.

Открытый суперкар получил новый аэродинамический обвес Hennessey Evolution, который представляет собой фактически переработанный углепластиковый кузов, а сама машина построена вокруг обновлённого монокока XCell_2 — более жёсткого, чем предыдущая версия силовой структуры, и более просторная, что позволило оптимизировать эргономику и выкроить место для педали сцепления. Переработали и салон, поскольку установка механической коробки передач потребовала изменения центрального тоннеля и центральной консоли.

Но если Hennessey Venom F5 Revolution LF и его салон останутся особенностями конкретной машины, пакет Hennessey Evolution станет стандартом для запланированных к производству Hennessey Venom F5, а владельцы 32 уже выпущенных автомобилей смогут обновить их до спецификации Evolution.

GMSV Le Mans GTR/GMSV S1 LM

Легендарный конструктор Гордон Марри в 2020-е вернулся в автомобильную жизнь с новыми суперкарами — создатель знаменитого болида-«вентилятора» Brabham BT46B и культового McLaren MP4/4, а также отец легендарного дорожного McLaren F1 основал новую автомобильную компанию Gordon Murray Automotive. Первенцем стал суперкар GMA T.50, за которым последовал трековый вариант GMA T.50s Niki Lauda, а ещё — более компактный GMA T.33 и его открытая версия GMA T.33 Spider. А в 2025 году появилась отдельная фирма Gordon Murray Special Vehicles, которая будет заниматься постройкой автомобилей по индивидуальным заказам. И две первые модели бренда GMSV уже представлены.

Источником вдохновения для обеих послужил оригинальный McLaren F1. Купе GMSV Le Mans GTR построено по мотивам гоночного McLaren F1 GTR, которое с первой попытки в 1995 году выиграло марафон «24 часа Ле-Мана» в общем зачёте. Особенностью машины стал удлинённый кузов, который переосмыслили для GMSV Le Mans GTR. Фактически именно кузовом, не считая переоформленного салона, и отличается новинка от базового GMA T.50, который лёг в основу модели — от неё взяли ходовую часть и 640-сильный 4,0-литровый атмосферный V12 в связке с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач Xtrac IGS. Всего будет сделано 24 экземпляра GMSV Le Mans GTR с возможностью персонализации машины под конкретного клиента.

На той же платформе построен эксклюзивный GMSV S1 LM, который всем своим обликом отсылает к оригинальному McLaren F1. У машины доработана подвеска, коробка передач и трансмиссия выполнены усиленными с компонентами от трекового суперкара GMA T.50s Niki Lauda. Двигатель же доработан серьёзно — рабочий объём агрегата Cosworth увеличен до 4.3 литра, что в сочетании с другими вмешательствами в конструкцию мотора позволило получить уже 710 л.с. Всего будет построено пять автомобилей GMSV S1 LM, причём все экземпляры новинки заказал один неназванный клиент.

Lamborghini Fenomeno

В 2025 году итальянский автопроизводитель отмечает 20-летие фирменной дизайн-студии Lamborghini Centro Stile в Сант-Агата-Болоньезе. Юбилей решили отметить с размахом, представив «дизайн-манифест, доводящий до предела отличительные черты бренда» — этим заявлением стал эксклюзивный суперкар Lamborghini Fenomeno, который выпустят тиражом в 29 экземпляров. Стоимость не названа, однако, по слухам, дешевле $ 3,5 млн автомобиль не купить. И это почти в семь раз дороже Lamborghini Revuelto, который лёг в основу нового проекта.

Фактически Fenomeno представляет собой Revuelto с новым кузовом. Два крупных воздухозаборника в передней части отсылают к гоночному Lamborghini Huracan GT3, профиль напоминает трековый суперкар Lamborghini Essenza SCV12, а многочисленные Y-образные элементы олицетворяют фирменный стиль современных автомобилей итальянской марки. Появились новые фары, переработанная крышка двигателя, особый диффузор и гигантский патрубок выхлопной системы, заменивший четыре раздельных. Салон при этом от Revuelto отличается лишь нюансами — новые углепластиковые кресла, дефлекторы воздуховодов, изготовленные из углеродного волокна по технологии 3D-печати, новая графика цифровой панели приборов и мультимедийной системы да отделка салона чёрно-жёлтой кожей и алькантарой.

Технически Lamborghini Fenomeno полностью повторяет базовую модель, но с небольшими доработками. Суперкар сохранил четырёхмоторную силовую установку, включающую в себя 150-сильные электромоторы на передних колёсах и 6,5-литровый атмосферный V12, форсированный до 845 л. с., на задней оси. 1080-сильная гибридная силовая установка сочетается с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач (ещё один 150-сильный электромотор интегрирован в трансмиссию) и литий-ионной батареей на 7 кВт∙ч, которая обеспечивает запас хода на электротяге до 20 км. Полноприводный суперкар с полноуправляемым шасси с места до 100 км/ч разгоняется за 2,4 секунды, а максимальная скорость осталась той же, что у Lamborghini Revuelto — 350 км/ч.

Lexus Sport Concept

Самый загадочный, но при этом самый ожидаемый автомобиль показали японцы. Toyota и Lexus уже не первый год всячески тизерят новый флагманский спорткар, который должен выйти на рынок и стать основой для будущей гоночной модели категории GT3. Закамуфлированные прототипы этого купе на Фестивале скорости в Гудвуде в 2025-м обкатали пилоты команды Формулы-1 «Хаас», а предвестника дорожной модели привезли в США.

«Прогрессивный, ориентированный на будущее и при этом по-настоящему аутентичный спортивный автомобиль задаёт тон дизайну Lexus. Вдохновляющий концепт-кар отличается широким, низким двухдверным кузовом, сочетающим в себе динамичность и эмоциональность, воплощая концепцию спорткара нового поколения», — так описал новинку производитель. Естественно, никаких характеристик не раскрыв.

По слухам, новый Lexus (в Европе и Азии модель будет продаваться под маркой Toyota со своим оформлением кузова и салона) получит 900-сильную гибридную силовую установку, а гоночный вариант модели оснастят одним лишь турбомотором V8. Премьеру серийного спорткара стоит ожидать в начале 2026 года, а пока можно представить, как будет выглядеть грядущий флагман японского концерна.