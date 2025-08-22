Другой Jaecoo J7: в России представят кроссовер в духе Range Rover

Почти год назад в Китае представили Chery Tiggo 7 с приставкой High Energy Edition с внешностью в духе Range Rover Evoque. В ближайшем будущем автомобиль доберется до России, но у нас будет продаваться как спецверсия Jaecoo J7. Кроме того, у такой «семерки» под капотом менее мощный турбомотор 1.5. Ни цену, ни дату дебюта новинки пока не раскрывают.

© Jaecoo

В новой спецверсии Jaecoo J7 получил уменьшенную решетку радиатора, по форме напоминающую оную у Range Rover, крупный передний бампер, но сохранил узнаваемую «пиксельную» оптику Jaecoo.

Также от обычного J7 ее отличают менее угловатые зеркала заднего вида и иное расположение логотипа бренда — здесь он венчает капот. Сзади, судя по снимкам близнеца от Chery, у кроссовера тоже другой бампер с разнесенными по бокам патрубками выхлопной системы.

В движение его будет приводить знакомый по Chery 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 147 лошадиных сил (210 Нм крутящего момента). Он слабее мотора стандартного J7 — 1,6-литровой «четверки», выдающей 150 сил и 275 Нм. Пару мотору, вероятно, составит шестидиапазонный «робот», а привод наверняка останется передним.

В начале лета появилась информация, что Jaecoo J7 начали собирать на бывшем заводе General Motors в Шушарах, но под другим брендом — Jeland.

Ранее, когда стало известно о новом бренде, придуманном для минимизации станционных рисков, также сообщалось о другом моторе для «семерки» российской сборки — турбированном 1.5.