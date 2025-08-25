В Москве выставили на продажу советский седан ГАЗ-12 ЗИМ 1956 года выпуска с пробегом 5 тыс. километров, сообщает «За рулем».

© Газета.Ru

По словам продавца, кoppoзия на кузове отсутствует, адаптировaна кopoбкa от Mercedes-Bez. У автомобиля кожаный салон, а потолок выполнен из алькантары. Машина обслужена и готова к эксплуатации.

Под капотом установлен 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 90 л.с. Стоимость автомобиля — 7,9 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают Lada Granta автогонщика Владимира Шешенина за 1,5 млн рублей.