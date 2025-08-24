В РФ на продажу выставили новый ВАЗ-2105 без пробега

В ходе мониторинга сайтов с объявлениями о продаже автомобилей "РГ" обнаружила Lada (ВАЗ)-2105. Автомобиль выпущен в 2010 году, но не эксплуатировался: на одометре застыли цифры 178 км.

"Пятерка" выкрашена в цвет "Космос" и представлена в стандартной комплектации: с тканевым салоном, ручными стеклоподъемниками, без магнитолы, на "штампах", с полноразмерной запаской.

Под капотом - 8-клапанный двигатель 1,6 литра, агрегатированный 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Владелец уточнил, что ВАЗ-2105 все эти годы простоял без движения. Остается надеяться, что технические жидкости и масло в двигателе менялись и производились профилактические запуски.

Цена - 695 000 рублей. Если верить внутренней оценки сервиса, то стоимость значительно превышает среднюю по рынку - на 213%. Разумеется, следует принять во внимание состояние автомобиля, но "Жигули" в возрасте 15 лет вряд ли кто-то купит почти за 700 тысяч рублей. Если только в качестве коллекционного экспоната.