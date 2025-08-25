Ученые создали сверхтонкий фильтр для увеличения срока службы батарей

Ученые Норвежского университета науки и технологий разработали сверхтонкое покрытие, которое способно продлить срок службы литий-серных батарей. Этот тип аккумуляторов считается перспективной заменой литий-ионным, так как они легче, дешевле в производстве, быстрее заряжаются и безопаснее в эксплуатации. Однако их широкое внедрение сдерживает так называемый «шаттл-эффект», который вызывает быструю деградацию элементов.

Проблема связана с образованием литий-полисульфидов во время работы батареи. Эти соединения перемещаются между электродами, что снижает емкость аккумулятора и сокращает его срок службы. Новое покрытие HiSep-II, разработанное и запатентованное исследователями, работает как умный фильтр, блокирующий вредные вещества и одновременно пропускающий литий-ионный поток.

Испытания показали, что использование технологии увеличивает число циклов зарядки и разрядки с 200 до 1000, что делает срок службы батареи в пять раз дольше. По расчетам ученых, в случае применения фильтра в электромобилях вес аккумуляторного блока может быть уменьшен более чем на 200 килограммов, что улучшает эффективность и увеличивает запас хода.

Разработчики отмечают, что технология может быть востребована не только в электромобилях, но и в авиации, космосе, судоходстве и для беспилотников. Производство фильтра считается экологичным и подходит для масштабирования.