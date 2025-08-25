Минивэн Chrysler Pacifica прикинулся внедорожником

Увеличенный дорожный, «зубастые» шины, дополнительный свет, куча места для снаряжения плюс стандартный полный привод в сочетании с бензиновым V6 могут сделать Chrysler Pacifica Grizzly Peak отличным компаньоном для вылазок на дикую природу. Пока что версия Grizzly Peak представлена в статусе концепта, но если клиентам Chrysler она понравится, то серийный кроссвэн не заставит себя долго ждать.

Дебютировавший в 2016 году минивэн Pacifica является сейчас единственной, по сути, моделью Chrysler, других не осталось. Вторая действующая модель, Voyager — это всего лишь бюджетная разновидность Pacifica. Нынешнее руководство Stellantis не очень довольно тем фактом, что Chrysler превратился в сугубо минивэнный бренд, но ничего другого пока предложить не может — будущее марки по-прежнему внятно не сформулировано, о чём мы рассказывали в июне, когда Chrysler отмечал 100-летний юбилей с момента основания.

Отсутствие полноценных новинок сказывается на продажах Chrysler: в первой половине текущего года марка реализовала в США 58 244 автомобиля, что на 22% меньше продаж в январе-июне 2024 года. Концепт Grizzly Peak — это попытка предложить клиентам хоть что-нибудь новое, пока начальство решает, в каком направлении марка пойдёт дальше.

Название Grizzly Peak отсылает к одноимённому мысу высотой 4094 м в горах Колорадо, летом к Гризли-Пику приезжает много туристов с палатками и забирается на гору. Chrysler полагает, что Pacifica Grizzly Peak идеально подойдёт для таких поездок — позволит взять с собой всё необходимое, в том числе альпинистское снаряжение, и не завязнет на грунте.

Напомним, что полный привод минивэн Pacifica обрёл в 2020 году по многочисленным просьбам клиентов, но сочетается он только с 3,6-литровым бензиновым V6 (291 л.с., 355 Нм) и 9-ступенчатым «автоматом», а plug-in гибридная Pacifica бывает только переднеприводной. За основу версии Grizzly Peak взят полноприводный минивэн в средней комплектации Limited. Передняя подвеска приподнята на 63 мм, задняя — на 70 мм, 18-дюймовые колёса обуты в 31-дюймовые «зубастые» шины BFGoodrich All Terrain T/A KO2. Кузов по нижнему периметру получил защитную оклейку чёрного цвета.

К другим особенностям концепта относятся матовая краска Arktos для кузова, экспедиционный багажник на крыше, раскладной тент для пикника, светодиодная «люстра» TYRI, жёлтые противотуманные фары Baja Designs LP4 и брызговики Mopar. Из салона ﻿удалён третий ряд сидений, на его место пристроена панель-заглушка, на стенке багажника есть полноценная бытовая розетка мощностью 450 Вт. Кожаные сиденья имеют контрастную серо-белую обивку с оранжевыми вставками, прострочка руля и ремни безопасности тоже выполнены в оранжевом цвете. На пол уложены всепогодные коврики Mopar.

Добавим, что стандартная Pacifica Limited AWD сейчас стоит в США от 54 560 долларов с учётом доставки. Версия Grizzly Peak, если станет серийной, вряд ли будет стоить менее 60 000 долларов.