БелАЗ запускает новое направление: теперь завод делает экскаваторы

До сих пор предприятие занималось только самосвалами, бульдозерами и погрузчиками. Но теперь создан сверхтяжёлый экскаватор массой 214 тонн, объём ковша которого составляет 12 кубических метров. Для работы машины установлен двигатель неназванной марки, отдача которого составляет 1150 л.с.

Чтобы отгрузить машину покупателю, заводчанам потребовался 21 день работы, 10 квалифицированных рабочих, 6 единиц вспомогательной техники, а также 8 железнодорожных платформ.

В базовую комплектацию экскаватора включены климат-контроль, сенсорные дисплеи, система видеообзора, плюс интеллектуальная система онлайн-мониторинга состояния агрегатов.

Между тем, БелАЗ возобновит продажи ставших культовыми ботинок. Напомним: в Сети несколько месяцев тому назад возник ажиотажный спрос на зимние ботинки из натуральной кожи от марки БелАЗ.

За пару обуви компания просила всего 121 рубль (это всего 3540 российских по тогдашнему курсу). Очень похожая модель именитой марки Timberland предлагалась продавцами за 1124 рублей (32 900 российских).