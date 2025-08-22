Tesla обвиняют в умышленном сокрытии данных о ДТП с беспилотниками

Национальное управление по безопасности дорожного движения США начало официальное расследование в отношении компании Tesla. Поводом стали подозрения в том, что производитель электромобилей намеренно скрывал информацию о дорожных происшествиях с участием машин, оснащенных системой Full Self-Driving.

По правилам ведомства, все автопроизводители обязаны сообщать о любых инцидентах с участием автономных систем в строго отведенные сроки — от одного до пяти дней. Однако, по данным следствия, Tesla систематически нарушала эти требования, затягивая с отчётами на многие месяцы. В NHTSA расценили такие действия как умышленную попытку скрыть масштабы проблем с беспилотными технологиями.

Подчёркивается, что сама компания узнаёт о фактах столкновений практически мгновенно. Сразу после аварии автомобиль отправляет данные и снимки на специальные серверы Tesla. Несмотря на это, представители компании заявили, что у них существовали определённые трудности со сбором и обработкой этой информации для предоставления регулятору.