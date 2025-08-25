Глава Nissan подтвердил дату выхода обновленного рамного Xterra

Японская компания официально подтвердила, что легендарный внедорожник Xterra, снятый с производства в 2015 году, вернётся на рынок. Решение о возрождении было озвучено лично генеральным директором Nissan Иваном Эспинозой на крупной встрече с дилерами в Лас-Вегасе.

© Quto.ru

Перед тысячами присутствующих Эспиноза пообещал, что новый Xterra сохранит наследие предшественника и будет представлять собой доступный по цене и прочный среднеразмерный внедорожник. Компания уже показала дилерам первый тизер автомобиля, на котором угадываются вертикальная решетка радиатора и классические квадратные фары.

Модель может быть построена на рамной платформе. Эта же база ляжет в основу обновленного пикапа Nissan Frontier, а также будет использоваться для модернизированных кроссоверов Pathfinder и Infiniti QX60.

Ожидается, что Nissan оснастит новый Xterra гибридной силовой установкой на основе бензинового двигателя V6. Важной особенностью станет увеличенный запас хода, а также аккумуляторная батарея, которая позволит проезжать только на электротяге до 121 километра.

Дилеры не сомневаются в успехе модели, ссылаясь на высокий спрос на такие автомобили, как Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota Land Cruiser. По их словам, это именно те машины, которые хорошо продаются и приносят автоцентрам хорошую прибыль.

Известно, что производство внедорожника будет организовано на заводе Nissan в городе Кантон в Миссисипи.