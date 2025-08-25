Дебютировало трио новых кей-каров: Nissan Roox, Mitsubishi Delica Mini и eK Space

Микровэны-близнецы японских марок появятся в продаже на домашнем рынке осенью 2025 года. Ориентировочная стоимость моделей Mitsubishi уже известна, Nissan обзаведётся ценником позже.

© Колеса.ру

Субкомпакт Mitsubishi Delica Mini был представлен в начале 2023 года. Он представляет собой более «молодежную» версию дебютировавшего в 2020-м микровэна Mitsubishi eK Space, у которого есть «близнец», выпускаемый под маркой Nissan – Roox. Все перечисленные автомобили выпускаются на мощностях совместного предприятия NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle). Теперь это трио совместно сменило генерацию.

Nissan Roox, Mitsubishi Delica Mini и eK Space получили изменённый кузов с полноценной вертикальной задней стойкой (передние и центральные стойки крыши оставили чёрного цвета). Моделям изменили радиаторную решётку и воздухозаборник в нижней части переднего бампера, а также форму головной оптики. В оформлении микровэнов теперь стало больше прямоугольников и квадратов со скругленными углами. Отметим, у Mitsubishi Delica Mini имеются полноценные рейлинги на крыше.

Напомним, для габаритов кей-каров действуют строгие правила, так что неудивительно, что они остались прежними: у всех троих длина составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм. При этом разработчикам удалось увеличить длину салона на 115 мм до 2315 мм, что позволило «нарастить» и пространство в четырёхместном салоне. Багажный отсек в длину занимает 675 мм, он способен вместить до четырёх 48-литровых чемоданов. Проём задних сдвижных дверей составляет 650 мм.

На передней панели располагается горизонтальное табло, включающее два отдельных дисплея – перед водителем находится 7-дюймовая виртуальная приборка, а по центру – тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна либо 9, либо 12,3 дюйма (в зависимости от исполнения). Ещё на центральной консоли есть сенсорный блок управления климатической установкой (доступна за доплату). В списке опций числятся камеры кругового обзора и телематическая система с сервисами Google. В компании отметили, что моделям нового поколения улучшили шумоизоляцию.

Известно, что задние сиденья могут продольно двигаться на 320 мм (причём отдельно друг от друга). Система хранения вещей в салоне улучшили за счёт больших подстаканников, нескольких выдвижных ящиков и ниш, подходящих в том числе для размещения смартфонов и кошельков. Отметим, у Mitsubishi Delica Mini нового поколения есть амортизаторы Prosmooth фирмы Kayaba.

Официальные подробности о технике станут известны позже, но ожидается, что она подверглась минимальной модернизации. Напомним, актуальные Nissan Roox, Mitsubishi Delica Mini и eK Space оснащаются 660-кубовым двигателем мощностью 52 л.с. (максимальный крутящий момент – 60 Нм), а его «драйвовая» версия выдаёт 64 л.с. и 100 Нм. Этим двигателям положена гибридная надстройка в виде стартер-генератора на 2,7 л.с. (40 Нм). В пару предлагается вариатор, привод – передний или полный.

Микровэны-близнецы японских марок появятся в продаже на домашнем рынке осенью 2025 года. Nissan обзаведётся ценником позже, а вот ориентировочная стоимость моделей Mitsubishi уже известна: за новый компакт Delica Mini попросят от 1,95 до 2,95 млн иен (эквивалентно примерно 1,07 – 1,62 млн рублей по текущему курсу), а за eK Space – от 1,75 до 1,95 млн иен (около 960 тыс. – 1,7 млн рублей).