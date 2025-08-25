Mansory вновь взялись за BMW XM и выдали самый эпатажный проект

Mansory вновь взялись за BMW XM — и на этот раз выдали, пожалуй, самый эпатажный проект. После двух прошлых экспериментов ателье представило дерзкий вариант в чёрно-бирюзовой гамме с «звёздным небом» на потолке и ослепительным интерьером. Нравится он или вызывает недоумение — остаться равнодушным невозможно.

© rubmw.ru

Второе появление XM в тюнинг-проекте Mansory запомнилось установкой новых дисков на кроссовер в оттенке Brooklyn Gray. Улучшили ли они и без того спорную внешность — вопрос риторический. Но мастера решили пойти дальше. Теперь же мы впервые видим не только обновлённый экстерьер, но и необычную интерьерную концепцию.

На этот раз цветовое решение стало куда радикальнее. Кузов получил двухцветное оформление — матовый чёрный с бирюзовыми вставками, тогда как часть элементов выполнена из кованого карбона. Среди экстремальных доработок выделяется полностью карбоновый передний бампер с дополнительными секциями и странноватые «крылышки», уходящие к фарам. Диски снабжены бирюзовыми колпаками, эмблемы тоже перекрасили в этот тон. Однако на крышке багажника расположена красная эмблема Mansory — то ли подсветка, то ли акцент ради контраста. А внизу можно заметить фонарь в стиле «Формулы-1».

Но настоящая изюминка скрыта в салоне. Внутри светло настолько, что даже официальные фото показывают блики на стекле от яркой приборной панели. Интерьер теперь выдержан в бирюзовых тонах, перекликаясь с внешними акцентами. Ирония в том, что при всей вызывающей окраске и избытке карбона, кабина выглядит даже эффектнее, чем у стандартного XM. Атмосферу усиливает повсюду простёганная кожа и опция «звёздного неба» на потолке, создающая почти театральное впечатление.

Снаружи список изменений тоже внушителен. Кроссовер оснастили 23” дисками Mansory, добавили карбоновые зеркальные колпачки и задний спойлер, формируя завершённый образ. Под капотом, впрочем, никаких данных о модернизации нет. Но и без того мощности хватает: штатный 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом разгоняет XM до 100 км/ч примерно за 4,1 секунды. С учётом прибавившего веса нынешний экземпляр, вероятно, чуть медленнее, но в визуальном плане он стал куда... экстравагантнее.