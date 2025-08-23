Honda стала менее заинтересована в водородных технологиях

Honda скорректировала планы по производству водородных топливных элементовHondaвнесла изменения в планы по открытию завода по производству водородных топливных элементов нового поколения в Мока, префектура Тотиги, Япония.

Первоначально компания собиралась использовать часть территории и зданий бывшего завода Honda Powertrain Unit в Мока и запустить производство к 31 марта 2028 года, планируя достичь годовой мощности в 30 000 единиц. Подготовительные работы уже начаты.

Тем не менее, в свете изменений на мировом рынке водорода, Honda пересмотрела свои планы, снизив запроектированную начальную мощность и отложив полный запуск производства. Это действие привело к отказу от участия в государственной программе субсидий, организованной Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI) в рамках проекта «зелёного преобразования» (GX), которая предусматривала поддержку создания цепочек поставок для японских производителей, с обязательным запуском производства мощностью более 20 000 единиц до конца FY2028. Новый план Honda не отвечает этим условиям.

Компания, являющаяся одним из лидеров в области водородных технологий и автомобилей на топливных элементах (FCEV), исследует эту сферу более 30 лет. Стремясь к углеродной нейтральности всех своих продуктов к 2050 году, Honda выделила четыре ключевых направления применения новых топливных элементов: легковые FCEV, коммерческий транспорт, стационарные генераторы и строительная техника. Развитие водородного бизнеса остается приоритетом для компании. С учетом этих изменений, завод в Мока, вероятно, запустят с меньшей производительностью, а сроки выхода на проектную мощность будут перенесены. Конкретные новые сроки и объемы производства пока не сообщены. Honda, очевидно, сосредоточится на адаптации к текущей рыночной ситуации, чтобы обеспечить долгосрочную конкурентоспособность своего направления в области водорода, продолжая работать над проектом с внесенными изменениями.