Китайские модели Tesla получат поддержку DeepSeek

Tesla объявила о начале сотрудничества с ByteDance в рамках локализации своих электромобилей в Китае, которые будут оснащаться искусственным интеллектом DeepSeek и голосовым ассистентом Doubao. Первой моделью с китайскими ИИ-сервисами станет обновленная Tesla Model YL, следует из документа компании.

DeepSeek в электромобиле будет выполнять функции чат-бота и голосового помощника, предоставляя водителям и пассажирам возможность общения в формате, аналогичном работе мобильного приложения. Doubao получит более глубокую интеграцию: активация ИИ будет осуществляться голосовой командой «Привет, Tesla». Ассистент также сможет взять на себя управление ключевыми функциями электромобиля.

При этом в США Tesla использует Grok от xAI — компании Илона Маска. Однако он функционирует как отдельный чат-бот и не взаимодействует с системами автомобиля. В Китае же компания адаптирует сервисы к местному регулированию и усиливающейся конкуренции: на крупнейшем рынке электромобилей встроенные голосовые ассистенты уже стали отраслевым стандартом.

