Названы сроки мировой премьеры кроссовера Chery iCaur V23

Мировая премьера электрического кроссовера Chery iCaur V23 состоится на Фестивале автоспорта «Kyalami Festival of Motoring» в Южной Африке. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». В Китае модель продается как iCar V23.

Автомобильное мероприятие, где дебютирует электрокар, стартует 29 августа в пригороде Йоханнесбурга на автодроме «Кьялами Гран При».

По габаритам Chery iCar V23 (4220x1915x1845 мм) выше и шире модели iCar 03. Автомобиль оснащен массивными бамперами, боковыми подножками, багажником на крыше и круглыми фарами. Дорожный просвет составляет 210 мм. На китайском рынке доступны шесть вариантов цвета кузова — оранжевый, черный, серый, зеленый, серебристый и белый.

В салоне внедорожника установлена медиасистема на базе Qualcomm Snapdragon 8155 с 15,4-дюймовым экраном. Кроме того, автомобиль оснащен системами помощи водителю уровня 2+, точкой доступа Wi-Fi и модемом 5G.

В Китае модель доступна для заказа в задне- и полноприводных версиях с батареей CATL, которой хватит на 500 км. У заднеприводной модификации мощность электромотора составляет 136 л.с. Суммарная мощность двухмоторной модификации — 2011 л.с.