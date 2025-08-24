Назван самый безопасный автомобиль в Китае

Крупный кроссовер Aito M8 от компаний Huawei и Seres стал самым безопасным автомобилем Китая по версии краш-теста C-NCAP по стандарту 2024 года.

Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Общий результат кроссовера достиг рекордного для испытанных по стандарту 2024 года моделей показателя 93,7%. Столь высокий балл означает, что в системе безопасности Aito M8 практически нет минусов. Поэтому эксперты поставили кроссоверу итоговую оценку «пять звёзд +», — сообщает канал.

Aito M8 – последовательный гибрид, под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 161 л.с., работающий в режиме генератора для батареи. Длина автомобиля составляет 5190 мм, а колесная база — 3105 мм. В салоне могут разместиться до семи человек. В Китае кроссовер стоит 368 тыс. юаней( 4,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого сообщалось, что новый российский автомобиль «Атом» прошел краш-тест. Это первый из трех циклов испытаний пассивной безопасности машины.

Главной задачей тестов было подтвердить эффективность конструкции кузова, отмечают разработчики.

Краш-тесты проходили как на кузовах, так и на собранных предсерийных автомобилях. До начала второго раунда будут устранены выявленные отклонения первого этапа испытаний.