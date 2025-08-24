Стало известно, когда УАЗ представит дизельный внедорожник «Патриот»

Гендиректор УАЗа Спирин: дизельный "Патриот" появится до конца 2025 года
До конца 2025 года внедорожник УАЗ «Патриот» получит двухлитровый дизельный двигатель.
Об этом в интервью «Вести Ульяновск» рассказал гендиректор УАЗа Алексей Спирин.
«В апреле этого года мы интегрировали двухлитровый дизельный двигатель с новой шестиступенчатой коробкой передач в УАЗ «Профи», и до конца этого года планируем ввести их на конвейер и для УАЗ «Патриот», — отметил Спирин.
Сборка таких двигателей локализована в Заволжье на заводе ЗАЗ. В ульяновской гамме дизельный агрегат мощностью 136 л. с. (320 Нм) дополнит бензиновый 150-сильный «ЗМЗ -Про».
До этого газета «Известия» сообщила, что УАЗ «Патриот» с дизелем и шестиступенчатой механической трансмиссией отличается лучшей динамичностью, чем бензиновая версия, но в салоне такого автомобиля ощущается отчетливый свист турбины.
«По сравнению с бензиновой версией машина по ощущениям показалась более динамичной. Правда, и здесь сказались «грузовые» характеристики мотора: он обладает достаточно узким рабочим диапазоном. Раскручивать его выше 2500–2700 об./мин не имеет особого смысла», — отметили в газете.