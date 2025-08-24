Стало известно, когда УАЗ представит дизельный внедорожник «Патриот»

До конца 2025 года внедорожник УАЗ «Патриот» получит двухлитровый дизельный двигатель.

© УАЗ

Об этом в интервью «Вести Ульяновск» рассказал гендиректор УАЗа Алексей Спирин.

«В апреле этого года мы интегрировали двухлитровый дизельный двигатель с новой шестиступенчатой коробкой передач в УАЗ «Профи», и до конца этого года планируем ввести их на конвейер и для УАЗ «Патриот», — отметил Спирин.

Сборка таких двигателей локализована в Заволжье на заводе ЗАЗ. В ульяновской гамме дизельный агрегат мощностью 136 л. с. (320 Нм) дополнит бензиновый 150-сильный «ЗМЗ -Про».

До этого газета «Известия» сообщила, что УАЗ «Патриот» с дизелем и шестиступенчатой механической трансмиссией отличается лучшей динамичностью, чем бензиновая версия, но в салоне такого автомобиля ощущается отчетливый свист турбины.