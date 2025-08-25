Водителей в Сочи научили оказывать медпомощь при чрезвычайных ситуациях

Впервые врачи-хирурги Краснодарской краевой клинической больницы №2 (ККБ 2) провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи для водителей муниципального общественного транспорта в городе-курорте Сочи.

Журналисты "РГ" не первый раз ездят с врачами, которые свои поездки осуществляют гуманитарными миссиями в пострадавшие от ВСУ города, а также оказывают существенную помощь военнослужащим министерства обороны РФ и казачьим подразделениям в зоне СВО. Не исключением стала и эта поездка.

Врач и член общероссийского общественного движения "Народный фронт" Юрий Кузнецов поделился с участниками занятия ценными знаниями и практическими навыками. На семинаре, где присутствовали 60 водителей автобусов, он показал, как правильно действовать до приезда медиков, уделив особое внимание остановке кровотечений, помощи при травмах и потере сознания.

"Водителям в городской среде, которая подвергается постоянным заторам на дорогах, часто приходится ювелирно водить свои большегрузы с пассажирами. Вы, как правило, первыми оказываетесь в зоне ДТП, раньше, чем сотрудники ГАИ или скорой помощи. К тому же террористические действия руководства Украины по отношению к мирным гражданам России усугубляют риски. Поэтому элементарные навыки первой помощи спасают жизни. Банальная аптечка и жгут, которые стоят не так дорого, могут спасти человеческую жизнь. Но еще нужно уметь грамотно оказать помощь. Эти навыки для водителей - не формальность, а реальная возможность спасти жизнь пассажирам и прохожим", - отметил Юрий Кузнецов.

Часть практических занятий прошла в автобусе. Как правильно эвакуировать пассажиров и вынести пострадавшего из ограниченного пространства, еще та наука. Люди в панике иногда не понимают порядок действий, куда выходить или как правильно разбить стекло в автобусе, чтобы покинуть транспортное средство через аварийный выход. Вид крови еще больше может напугать людей. Известны случаи, когда в давке погибали пассажиры, которые падали на землю и их просто затаптывали ногами.

Особенно ценно, когда такие мастер-классы проводит опытный врач, который может интересно и доступно донести нужную информацию, ответить на интересующие вопросы. В конце занятий Кузнецов передал слушателям 80 укомплектованных аптечек первой помощи, которые разместят в автобусах.

Ранее врачи ККБ №2 провели мастер-классы для жителей Белгородской и Курской областей по оказанию первой помощи пострадавшим в результате атак БПЛА.